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Самолёт с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии

Накануне немецкая команда на выезде разгромила исландцев со счётом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

9 сентября, 08:27
<p>Фото © Немецкий футбольный союз</p>

Фото © Немецкий футбольный союз

Самолёт с футболистами сборной Германии, выполнявший рейс из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Об этом сообщается в "Твиттере" национальной команды.

Сообщается, что остановка в Шотландии связана с мерами предосторожности. Лайнер проходит проверку, игрокам ничего не угрожает.

Накануне в Рейкьявике сборная Германии разгромила исландскую команду со счётом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. По голу забили Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Сане и Тимо Вернер.

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Немцы возглавляют отборочную группу J, набрав в шести матчах 15 очков. Второй идёт сборная Армении, у которой — 11 баллов. Третьи — румыны (десять очков). Прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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