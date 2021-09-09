Самолёт с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии

Самолёт с футболистами сборной Германии, выполнявший рейс из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Об этом сообщается в "Твиттере" национальной команды.

Сообщается, что остановка в Шотландии связана с мерами предосторожности. Лайнер проходит проверку, игрокам ничего не угрожает.

Накануне в Рейкьявике сборная Германии разгромила исландскую команду со счётом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. По голу забили Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Сане и Тимо Вернер.