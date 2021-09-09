Самолёт с футболистами сборной Германии совершил аварийную посадку в Шотландии
Накануне немецкая команда на выезде разгромила исландцев со счётом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Фото © Немецкий футбольный союз
Самолёт с футболистами сборной Германии, выполнявший рейс из Рейкьявика во Франкфурт, совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Об этом сообщается в "Твиттере" национальной команды.
Сообщается, что остановка в Шотландии связана с мерами предосторожности. Лайнер проходит проверку, игрокам ничего не угрожает.
Накануне в Рейкьявике сборная Германии разгромила исландскую команду со счётом 4:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. По голу забили Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Сане и Тимо Вернер.
Немцы возглавляют отборочную группу J, набрав в шести матчах 15 очков. Второй идёт сборная Армении, у которой — 11 баллов. Третьи — румыны (десять очков). Прямую путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
Футбол. Интересное по теме
Футболист "Локомотива" Камано смог вылететь из Гвинеи после госпереворота
сегодня в 08:05
Ушла на повышение: Каким Тина Канделаки оставляет "Матч ТВ" после почти шести лет работы
вчера в 19:37
"Даже на рубль не прислали предложений": В "Рубине" рассказали, почему не продали лидера команды Кварацхелию
вчера в 16:02
Комментариев: 0