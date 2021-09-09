Футболист "Локомотива" Камано смог вылететь из Гвинеи после госпереворота

Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Камано приехал на родину для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Марокко. Из-за сложной политической ситуации встречу перенесли. Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб делает всё возможное, чтобы форвард мог вылететь из Гвинеи.