Футболист "Локомотива" Камано смог вылететь из Гвинеи после госпереворота

Нападающий выступает за железнодорожников с лета 2020 года, забив девять голов в 40 матчах.

Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Камано приехал на родину для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Марокко. Из-за сложной политической ситуации встречу перенесли. Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб делает всё возможное, чтобы форвард мог вылететь из Гвинеи.