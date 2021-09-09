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Футболист "Локомотива" Камано смог вылететь из Гвинеи после госпереворота

Нападающий выступает за железнодорожников с лета 2020 года, забив девять голов в 40 матчах.

9 сентября, 08:05
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Нападающий московского "Локомотива" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

"Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

5 сентября в Гвинее после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри. Посольство России в Гвинее призвало проживающих в республике соотечественников оставаться дома.

"Проблем пока не возникло": Футболист "Локомотива" Камано рассказал, как застрял в Гвинее из-за госпереворота

"Проблем пока не возникло": Футболист "Локомотива" Камано рассказал, как застрял в Гвинее из-за госпереворота

Камано приехал на родину для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Марокко. Из-за сложной политической ситуации встречу перенесли. Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб делает всё возможное, чтобы форвард мог вылететь из Гвинеи.

Камано выступает за "Локомотив" с лета 2020 года, выиграв с командой Кубок России. В 40 играх за железнодорожников он забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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