Ушла на повышение: Каким Тина Канделаки оставляет "Матч ТВ" после почти шести лет работы Вокруг канала всегда было много разных слухов и историй. От самого процесса его создания до перепалки Губерниева с Бузовой. 8 сентября, 19:37 Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Тина Канделаки покидает "Матч ТВ". Новость, которая вмиг переполошила немалое количество зрителей и поклонников главного и единственного спортивного телеканала страны. Именно она шесть лет назад взялась за непростое дело — создавать новый и большой канал с очень ограниченной тематикой. Теперь её ждёт новый вызов, а её детище — новые времена.

"Большая ответственность"

Канделаки будет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова. Ей предстоит отвечать за развитие субхолдинга "ГПМ Матч", а также курировать деятельность развлекательных телеканалов, таких как ТНТ, ТВ-3 или же "Пятница". Кроме того, она будет отвечать за совершенно новый проект телеканала — информационное агентство "Матч".

— Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича (Жарова, генерального директора холдинга "Газпром-Медиа". — Прим. Лайфа) — не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены, — подчеркнула сама Канделаки после своего назначения.

Формально в холдинге признали, что Канделаки справилась с задачей подъёма "Матча" с нуля, которым она занималась последние шесть лет. Место Канделаки теперь займёт Александр Тащин — бывший главный редактор канала. Справедливо будет подчеркнуть, что в последнее время он стал куда активнее комментировать самые разные слухи и новости о канале, причём делал это при помощи своего телеграм-канала. К слову, в руководство канала он перешёл лишь в 2020 году.

Комментаторы, Бузова и права на РПЛ

С 2015 года с "Матчем" происходило множество скандалов. Вспомнить хотя бы историю, которая началась ещё до открытия канала — конфликт с Василием Уткиным. Тогда комментатор "НТВ-Плюс" явно был не в восторге от назначения именно Канделаки на пост руководителя "Матча". К слову, конфликт продолжается и по сей день. Уткин и Канделаки не устают всячески задевать друг друга и посвящать друг другу посты в своих телеграм-каналах.

Ушло с "Матча" и немало других видных персон. К примеру, Владимир Стогниенко или же Кирилл Дементьев. Бывшие комментаторы главного спортивного канала страны теперь руководят редакциями конкурентов "Матча" — "Окко Спорт" или же "Сетанта Спорт" в Грузии. К слову, список ушедших комментаторов можно продолжать достаточно долго. Вспомнить хотя бы Александра Елагина или Романа Гутцайта.

Терял "Матч ТВ" не только ценные кадры, но и права на большие спортивные соревнования. Главный провал — потеря Английской премьер-лиги, которую, правда, удалось вернуть, но за существенно более внушительную сумму. А вот права на испанскую Ла Лигу пока ушли от "Матча" и обратно не собираются. Принадлежат они теперь именно "Окко".

Туда же могут отправиться и права на Российскую премьер-лигу. В РПЛ пока не спешат с какими-то комментариями на этот счёт. По слухам, у "Матча" не самое щедрое предложение, а потому говорить о шансах очень сложно. Ясно лишь одно, что, если главный спортивный канал страны потеряет права на РПЛ, это будет самый серьёзный провал "Матча".

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

А вот правило о запрете на использование англицизмов в эфире многих привело в недоумение. Ведь целый ряд терминов и есть те самые заимствованные слова, однако и без них канал продолжал своё успешное существование.

Правда, было немало и странных моментов. Ещё свеж в памяти скандал в прямом эфире между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой. Тогда целый ряд зрителей и экспертов пытался понять, зачем "Матчу" нужен такой хайп.

— От того, что произошло в эфире, выиграли все. "Матч ТВ" упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом, — говорила тогда Канделаки.

Понять, зачем такое спортивному, обратим внимание именно на это слово, каналу — непросто. Однако история действительно стала скорее позитивным моментом для всех. Канал получил новых подписчиков и аудиторию, пусть и с не самыми лестными отзывами, да и Бузова с Губерниевым явно знатно похайповали на этой истории.

Более свежий пример — увольнение Нобеля Арустамяна. Поводом для этого стало интервью с Павлом Мамаевым, в котором тот решил подробно рассказать миру о своём разводе с женой Аланой. Однако комментатор явно ждал не такого развития событий, когда летел в Ростов на интервью.

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

— Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна" — при всём уважении к ним, — подчеркнул Арустамян.

Позднее в телеграм-каналах и СМИ появилась информация, что Арустамян получил один из руководящих постов в РФС. Никакого официального подтверждения этого не было, однако многие уже тогда начали писать о том, что уход одного из главных комментаторов был не более чем мини-спектакль. Тем не менее внимание к фигуре Арустамяна теперь приковано очень серьёзное.

Вообще, тема комментаторов — одна из самых любимых для тех, кто не питает каких-либо тёплых чувств к "Матчу". Совсем недавно досталось Константину Геничу, который справедливо раскритиковал игру нашей сборной на Кипре. Однако чаще всего в подобные истории попадает Дмитрий Губерниев. И ладно бы только Бузова. У комментатора уже давно натянутые отношения с главой Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе, которая раз за разом не устаёт напоминать о своей нелюбви к "голосу биатлона".

Но всё это отходит на второй план, когда включаешь "Матч ТВ". Зритель сразу получает красивую картинку, яркую студию, молодых и прекрасно говорящих ведущих. Однако и провалов было немало. Теперь главное для "Матча" — сохранить РПЛ, иначе переход Канделаки на новую должность будет не повышением, а спасательной операцией.

Авторы Шамиль Гаджиев