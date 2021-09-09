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Новак Джокович в 42-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

В случае триумфа на US Open сербский теннисист станет победителем всех четырёх турниров престижной серии за год.

9 сентября, 09:15
<p>Фото © US Open</p>

Фото © US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвертьфинале US Open одолел итальянца Маттео Берреттини. Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16, отдав сопернику одну свою подачу.

Таким образом, серб в 42-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Он девять раз доходил до этой стадии на Australian Open, 11 раз — на "Ролан Гаррос", 10 раз — на Уимблдоне и теперь 12 раз — на US Open. По этому показателю Джокович уступает только швейцарцу Роджеру Федереру (46 полуфиналов).

Первая ракетка мира Новак Джокович остался без медали на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка мира Новак Джокович остался без медали на Олимпиаде в Токио

В полуфинале US Open – 2021 Новак сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, которому проиграл на пути к решающему матчу Олимпиады в Токио. Другую путёвку в финал оспорят россиянин Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим из Канады.

В случае триумфа на US Open Джокович станет победителем всех четырёх турниров Большого шлема за год. За всю Открытую эру подобного успеха добивался лишь австралиец Род Лейвер (в 1969 году).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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