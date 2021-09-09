Новак Джокович в 42-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в четвертьфинале US Open одолел итальянца Маттео Берреттини. Состоявшаяся в Нью-Йорке встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. За это время Джокович исполнил 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 16, отдав сопернику одну свою подачу.

Таким образом, серб в 42-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема. Он девять раз доходил до этой стадии на Australian Open, 11 раз — на "Ролан Гаррос", 10 раз — на Уимблдоне и теперь 12 раз — на US Open. По этому показателю Джокович уступает только швейцарцу Роджеру Федереру (46 полуфиналов).





В полуфинале US Open – 2021 Новак сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, которому проиграл на пути к решающему матчу Олимпиады в Токио. Другую путёвку в финал оспорят россиянин Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим из Канады.