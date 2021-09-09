Украина заявила о готовности к встрече глав МИД "Нормандской четвёрки"
В настоящее время страны пытаются согласовать дату переговоров, которая будет приемлема для всех участников.
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Украина готова к встрече министров иностранных дел в "нормандском формате". Более того, она надеется, что переговоры пройдут как можно быстрее и Россия примет в них участие, заявил на брифинге глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.
"Содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", — отметил он.
Кулеба также сообщил, что в данный момент французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату встречи, которая будет приемлема для всех участников.
Ранее Лайф писал о желании Киева обсудить тему газа в "нормандском формате". 8 сентября по инициативе Германии состоялась видеоконференция политсоветников "нормандского формата", на которой по настоянию Берлина обсуждалась возможность проведения саммита до конца года.
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