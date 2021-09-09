Украина заявила о готовности к встрече глав МИД "Нормандской четвёрки"

Украина готова к встрече министров иностранных дел в "нормандском формате". Более того, она надеется, что переговоры пройдут как можно быстрее и Россия примет в них участие, заявил на брифинге глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору", — отметил он.

Кулеба также сообщил, что в данный момент французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату встречи, которая будет приемлема для всех участников.