Жетон и удостоверение спасли полицейского от смертельного ранения в грудь в Забайкалье

Жетон и удостоверение спасли забайкальского полицейского, которому преступник выстрелил в грудь. Как рассказал Лайфу источник, правоохранитель выехал в село Смоленка на место происшествия после сообщения о том, что 38-летний Евгений Лукьянов возле местного бара выстрелил в ягодицы 50-летнему мужчине.

Наряд полиции в поисках подозреваемого прибыл к дому его сестры. К ним неожиданно вышел сам Лукьянов. Он находился в невменяемом состоянии, открыл дверь полицейского автомобиля и сразу же наставил на сотрудника полиции Олега Жаркого пистолет, стал угрожать убийством. Тот потребовал опустить оружие и попытался отобрать его. В момент борьбы произошёл выстрел — пуля пробила полицейскому руку и попала в грудь. К счастью, в нагрудном кармане у него находились жетон и удостоверение — в них и застряла пуля. После выстрела подозреваемый убежал.

Наш собеседник добавил, что первый пострадавший от рук подозреваемого госпитализирован с ранением ягодицы. Полицейский также с пулевым ранением правого предплечья доставлен в краевую клиническую больницу. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. Как уточнили в СУ СКР по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Известно также, что ранее Лукьянов был судим по статье об убийстве.