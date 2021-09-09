Жетон и удостоверение спасли полицейского от смертельного ранения в грудь в Забайкалье
Подозреваемый местный житель, который в него стрелял, был ранее судим по статье об убийстве.
Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции. Фото © СУ СКР по Забайкальскому краю
Жетон и удостоверение спасли забайкальского полицейского, которому преступник выстрелил в грудь. Как рассказал Лайфу источник, правоохранитель выехал в село Смоленка на место происшествия после сообщения о том, что 38-летний Евгений Лукьянов возле местного бара выстрелил в ягодицы 50-летнему мужчине.
Наряд полиции в поисках подозреваемого прибыл к дому его сестры. К ним неожиданно вышел сам Лукьянов. Он находился в невменяемом состоянии, открыл дверь полицейского автомобиля и сразу же наставил на сотрудника полиции Олега Жаркого пистолет, стал угрожать убийством. Тот потребовал опустить оружие и попытался отобрать его. В момент борьбы произошёл выстрел — пуля пробила полицейскому руку и попала в грудь. К счастью, в нагрудном кармане у него находились жетон и удостоверение — в них и застряла пуля. После выстрела подозреваемый убежал.
Наш собеседник добавил, что первый пострадавший от рук подозреваемого госпитализирован с ранением ягодицы. Полицейский также с пулевым ранением правого предплечья доставлен в краевую клиническую больницу. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. Как уточнили в СУ СКР по Забайкальскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Известно также, что ранее Лукьянов был судим по статье об убийстве.
А ранее Лайф рассказывал, что житель Казани застрелил мужчину в лифте одной из многоэтажек. Предполагаемый убийца попал на видео за несколько секунд до случившегося. На кадрах видно, что он держал в руках карабин "Сайга". Подозреваемому в убийстве удалось скрыться, но позже его задержали. При этом знакомые считают, что он выстрелил нечаянно. По словам собеседников Лайфа, их приятель — обычный семьянин, непьющий и негулящий. Позднее выяснилось, что погибший мог вести бизнес с семьёй убийцы.
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