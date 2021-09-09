В России выявили более 18 тысяч заболевших ковидом за сутки
У 7,5% заразившихся болезнь не проявила каких-либо симптомов.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В России за минувшие сутки выявлено 18 380 заболевших коронавирусом, 794 летальных исхода и 19 639 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
У 7,5% заразившихся болезнь протекала в бессимптомной форме. Больше всего заболевших в Москве (+1801), Санкт-Петербурге (+1380), Московской (+525) и Свердловской (+505) областях. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 084 284 случая, за весь период умерло 190 376 пациента, а выздоровело — 6 340 151.
Напомним, ревакцинацию от ковида ещё с конца июля можно пройти во всех прививочных центрах Москвы. Привиться можно в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и популярных общественных местах. По оценкам Минздрава, все российские вакцины от новой коронавирусной инфекции подходят для повторной вакцинации. Лайф уже подробно писал о том, как подготовиться к ревакцинации от ковида.
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