В России выявили более 18 тысяч заболевших ковидом за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 18 380 заболевших коронавирусом, 794 летальных исхода и 19 639 выздоровевших. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

У 7,5% заразившихся болезнь протекала в бессимптомной форме. Больше всего заболевших в Москве (+1801), Санкт-Петербурге (+1380), Московской (+525) и Свердловской (+505) областях. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 084 284 случая, за весь период умерло 190 376 пациента, а выздоровело — 6 340 151.