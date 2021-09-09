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Рогозин ответил казахскому бизнесмену, отказавшемуся отдавать России "Буран"

Недостроенный космический корабль в мае разрисовали граффити неизвестные, после чего его предложили вернуть.

9 сентября, 08:49

Фото © ТАСС / Пушкарёв Альберт

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин публично подверг критике заявления главы казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурена Мусы об отказе передать космический корабль "Буран" российской стороне. Ответный комментарий опубликован в Facebook.

Рогозин напомнил бизнесмену, что РФ самостоятельно может только мониторить состояние корабля и содержать его охрану. Он подчеркнул, что Муса несёт персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предпринял ничего для их надлежащего хранения. При этом право на вывоз российской собственности предоставляют власти Казахстана, поэтому Москва пока не может забрать корабли. Он выразил надежду на благоприятный исход данного вопроса, посоветовав Мусе "не использовать СМИ в качестве повода для разжигания страстей".

"Надеясь, что в итоге "Бураны" обретут более заботливого хозяина или заставят Вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение", — подытожил Рогозин.

Владеющий "Бураном" казахский бизнесмен отказался передавать корабль России

Владеющий "Бураном" казахский бизнесмен отказался передавать корабль России

Напомним, в мае на Байконуре неизвестные разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Уличные художники проникли в монтажно-заправочный корпус космодрома. Позднее "Роскосмос" предложил передать разрисованный вандалами "Буран" в музей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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