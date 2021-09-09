Рогозин ответил казахскому бизнесмену, отказавшемуся отдавать России "Буран"

Рогозин напомнил бизнесмену, что РФ самостоятельно может только мониторить состояние корабля и содержать его охрану. Он подчеркнул, что Муса несёт персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предпринял ничего для их надлежащего хранения. При этом право на вывоз российской собственности предоставляют власти Казахстана, поэтому Москва пока не может забрать корабли. Он выразил надежду на благоприятный исход данного вопроса, посоветовав Мусе "не использовать СМИ в качестве повода для разжигания страстей".