В Томске ищут 14-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков
Рост девочки около 170 см, бордовые волосы, была одета в тёмно-синий брючный костюм и чёрную футболку с рисунками зелёных бананов.
Фото © УМВД по Томской области
Полицейские в Томске разыскивают 14-летнюю школьницу Александру Черникову, которая не вернулась после уроков. Она 8 сентября около часа дня ушла из гимназии № 29 на улице Новосибирской, 39 и пропала.
"Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком. Была одета: тёмно-синий брючный костюм, чёрная футболка с рисунками зелёных бананов, на ногах чёрные танкетки на высокой платформе, при себе портфель чёрный с белыми надписями", — говорится в сообщении УМВД по Томской области.
Всех, кто располагает любыми сведениями о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить их в УМВД России по Томской области по телефонам 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.
А ранее Лайф рассказывал, что две 13-летние девочки из Лесосибирска Красноярского края пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом.
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