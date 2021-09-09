В Томске ищут 14-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков

Полицейские в Томске разыскивают 14-летнюю школьницу Александру Черникову, которая не вернулась после уроков. Она 8 сентября около часа дня ушла из гимназии № 29 на улице Новосибирской, 39 и пропала.

"Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком. Была одета: тёмно-синий брючный костюм, чёрная футболка с рисунками зелёных бананов, на ногах чёрные танкетки на высокой платформе, при себе портфель чёрный с белыми надписями", — говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Всех, кто располагает любыми сведениями о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить их в УМВД России по Томской области по телефонам 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.