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В Томске ищут 14-летнюю школьницу, которая не вернулась домой после уроков

Рост девочки около 170 см, бордовые волосы, была одета в тёмно-синий брючный костюм и чёрную футболку с рисунками зелёных бананов.

9 сентября, 08:30
<p>Фото © УМВД по Томской области</p>

Фото © УМВД по Томской области

Полицейские в Томске разыскивают 14-летнюю школьницу Александру Черникову, которая не вернулась после уроков. Она 8 сентября около часа дня ушла из гимназии № 29 на улице Новосибирской, 39 и пропала.

"Приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы крашенные в бордовый цвет с рыжим оттенком. Была одета: тёмно-синий брючный костюм, чёрная футболка с рисунками зелёных бананов, на ногах чёрные танкетки на высокой платформе, при себе портфель чёрный с белыми надписями", — говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Всех, кто располагает любыми сведениями о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить их в УМВД России по Томской области по телефонам 02 (с сотового 102) или 8 (3822) 795-013.

Укрылись в лесу: Пропавших в Сибири 13-летних девочек видели убегающими от полицейской машины

Укрылись в лесу: Пропавших в Сибири 13-летних девочек видели убегающими от полицейской машины

А ранее Лайф рассказывал, что две 13-летние девочки из Лесосибирска Красноярского края пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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