Две школьницы, пропавшие в Красноярском крае, могут намеренно скрываться от полиции. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, очевидцы видели, как девочки прятались от полицейской машины в посёлке Колесниково близ Лесосибирска. Подростки якобы забежали в лесной массив, чтобы скрыться от правоохранителей. При этом школьницы никогда не стояли на учёте в органах ПДН, хоть и воспитываются в неполных семьях без отцов.

Женщина, которая видела подростков в посёлке за городом, рассказала Лайфу, что ехала с ними в одном автобусе. На остановке их пути разошлись — девочки отправились на гору, которая пользуется популярностью у местных грибников.

"В этой деревне есть гора-карьер в лесу, и они пошли туда, дальше я их не видела. Когда я вечером оттуда уезжала на машине, были уже сумерки, девочка с рыжими волосами сидела на обочине, и мне показалось, что она как будто была в состоянии алкогольного опьянения, а рядом с ней был парень примерно её возраста", — рассказала собеседница Лайфа.