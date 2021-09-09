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Укрылись в лесу: Пропавших в Сибири 13-летних девочек видели убегающими от полицейской машины

Очевидцы заметили одну из девочек в компании неизвестного парня. При этом утверждается, что на вид она могла быть пьяна.

9 сентября, 07:22
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<p>Пропавшие Диана и Лена. Фото © Mash</p>

Пропавшие Диана и Лена. Фото © Mash

Две школьницы, пропавшие в Красноярском крае, могут намеренно скрываться от полиции. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, очевидцы видели, как девочки прятались от полицейской машины в посёлке Колесниково близ Лесосибирска. Подростки якобы забежали в лесной массив, чтобы скрыться от правоохранителей. При этом школьницы никогда не стояли на учёте в органах ПДН, хоть и воспитываются в неполных семьях без отцов.

Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

Женщина, которая видела подростков в посёлке за городом, рассказала Лайфу, что ехала с ними в одном автобусе. На остановке их пути разошлись — девочки отправились на гору, которая пользуется популярностью у местных грибников.

"В этой деревне есть гора-карьер в лесу, и они пошли туда, дальше я их не видела. Когда я вечером оттуда уезжала на машине, были уже сумерки, девочка с рыжими волосами сидела на обочине, и мне показалось, что она как будто была в состоянии алкогольного опьянения, а рядом с ней был парень примерно её возраста", — рассказала собеседница Лайфа.

Напомним, две 13-летние девочки из Лесосибирска пропали 7 сентября. Подростки не пришли в школу и перестали выходить на связь. При этом отмечалось, что школьниц видели в компании парней за городом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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