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Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдёт в Москве 10 сентября

При этом похоронят министра в его родном городе — Санкт-Петербурге.

9 сентября, 07:10

Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Прощание с трагически погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в здании ведомства на улице Ватутина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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