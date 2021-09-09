Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдёт в Москве 10 сентября
При этом похоронят министра в его родном городе — Санкт-Петербурге.
Фото © ТАСС / Григорьев Максим
Прощание с трагически погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдёт в пятницу, 10 сентября, в здании ведомства на улице Ватутина в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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