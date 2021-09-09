НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Ранее глава государства назвал гибель главы МЧС невосполнимой личной утратой.

9 сентября, 06:30
<p>Фото © Максим Григорьев / ТАСС</p>

Фото © Максим Григорьев / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву, трагически погибишему накануне, звание Героя России посмертно.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", — говорится в тексте указа.

Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем Зиничеве

Москвичи и жители регионов несут цветы к зданиям МЧС в память о погибшем Зиничеве

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1