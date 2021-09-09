В модуле "Звезда" на Международной космической станции в ночь на 9 сентября сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил экипаж во время переговоров с Землёй, которые транслировало NASA.

Около 5:00 мск российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". По словам астронавта Томы Песке, запах проник на американский сегмент станции с российского из-за работающей вентиляции.