Дым и запах сгоревшего пластика: Пожарная сигнализация сработала в модуле "Звезда" на МКС
Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа.
Фото © NASA
В модуле "Звезда" на Международной космической станции в ночь на 9 сентября сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил экипаж во время переговоров с Землёй, которые транслировало NASA.
Около 5:00 мск российский космонавт Олег Новицкий рассказал, что экипаж видит дым и чувствует запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле "Звезда". По словам астронавта Томы Песке, запах проник на американский сегмент станции с российского из-за работающей вентиляции.
Модуль "Звезда" является старейшим на МКС. В конце августа космонавты обнаружили там трещины.
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