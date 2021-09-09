Соцучреждения Москвы начали подключать к отоплению по заявкам

"Начали включать в социальных учреждениях отопление по заявкам. В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится", — рассказал Бирюков.

По его словам, как правило, соцучреждения, такие как детсады, школы и больницы, подключают к отоплению первыми, но при необходимости подать тепло в здание можно в досрочном порядке. Остальные же здания и организации подключаются согласно плану отопительного сезона, решение о дате начала которого принимается в соответствии с погодными условиями. Весь технологический срок подачи тепла в городе составляет пять дней.