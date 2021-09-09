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Соцучреждения Москвы начали подключать к отоплению по заявкам

Как сообщили в мэрии, в другие организации и жилые дома тепло будет подано в зависимости от погоды.

9 сентября, 05:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Столичные социальные учреждения начали подключать к отоплению по заявкам. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

"Начали включать в социальных учреждениях отопление по заявкам. В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится", — рассказал Бирюков.

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По его словам, как правило, соцучреждения, такие как детсады, школы и больницы, подключают к отоплению первыми, но при необходимости подать тепло в здание можно в досрочном порядке. Остальные же здания и организации подключаются согласно плану отопительного сезона, решение о дате начала которого принимается в соответствии с погодными условиями. Весь технологический срок подачи тепла в городе составляет пять дней.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы начали температурные испытания тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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