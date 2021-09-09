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Эксперт назвал три фактора, приведшие к снижению цен на бензин

Игорь Юшков полагает, что к концу года топливо уложится в рамки инфляции.

9 сентября, 04:27

Фото © Pixabay

Средняя стоимость бензина в России снизилась, так как граждане стали возвращаться из отпусков и повышенный сезонный спрос начал проседать. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, на ситуацию также повлияла угроза полного закрытия экспорта бензина. Это привело к тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Также на снижении цен сказалось постепенное завершение сезонного ремонта на НПЗ.

Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста

Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста

"Это всё вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник оценил необходимость запрета на экспорт российского бензина. Собеседник Лайфа отметил, что если будут успехи в сдерживании цен, то ограничительных мер не последует.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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