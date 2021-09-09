Эксперт назвал три фактора, приведшие к снижению цен на бензин

Средняя стоимость бензина в России снизилась, так как граждане стали возвращаться из отпусков и повышенный сезонный спрос начал проседать. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, на ситуацию также повлияла угроза полного закрытия экспорта бензина. Это привело к тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Также на снижении цен сказалось постепенное завершение сезонного ремонта на НПЗ.

"Это всё вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции", — приводит слова эксперта РИА "Новости".