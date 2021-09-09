Эксперт назвал три фактора, приведшие к снижению цен на бензин
Игорь Юшков полагает, что к концу года топливо уложится в рамки инфляции.
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Средняя стоимость бензина в России снизилась, так как граждане стали возвращаться из отпусков и повышенный сезонный спрос начал проседать. Об этом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, на ситуацию также повлияла угроза полного закрытия экспорта бензина. Это привело к тому, что нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Также на снижении цен сказалось постепенное завершение сезонного ремонта на НПЗ.
"Это всё вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник оценил необходимость запрета на экспорт российского бензина. Собеседник Лайфа отметил, что если будут успехи в сдерживании цен, то ограничительных мер не последует.
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