В Ленобласти нашли тело подростка, пропавшего три дня назад
Причина смерти не называется. Школьника обнаружили на лестнице в подъезде.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В городе Тихвине Ленинградской области нашли тело 15-летнего подростка, ушедшего из дома 5 сентября. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"На лестничном марше запасного выхода в подъезде жилого дома в городе Тихвине было обнаружено тело несовершеннолетнего 2006 г.р., — сообщили в СК.
Причина смерти не называется. Ранее по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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