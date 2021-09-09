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В Ленобласти нашли тело подростка, пропавшего три дня назад

Причина смерти не называется. Школьника обнаружили на лестнице в подъезде.

9 сентября, 04:00

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В городе Тихвине Ленинградской области нашли тело 15-летнего подростка, ушедшего из дома 5 сентября. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"На лестничном марше запасного выхода в подъезде жилого дома в городе Тихвине было обнаружено тело несовершеннолетнего 2006 г.р., — сообщили в СК.

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Причина смерти не называется. Ранее по факту безвестного исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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