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В "Роскосмосе" рассказали о рекомендации продлить работу МКС после 2024 года

В настоящее время именно 2024 год определён как срок завершения эксплуатации станции.

9 сентября, 03:49

Фото © Wikipedia

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС на заседании, прошедшем в онлайн-формате, рекомендовала правительствам продлить работу станции после 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Участники комиссии — представители стран-участниц программы МКС — обсудили текущее состояние станции и пришли к общему мнению: при постоянном надлежащем техническом обслуживании МКС рекомендовать продолжить выполнять возлагаемые на неё задачи на орбите после 2024 года", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

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Также члены комиссии договорились о продолжении работы по согласованию продления срока эксплуатации МКС с соответствующими государственными структурами.

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В настоящее время именно 2024 год определён как срок завершения эксплуатации станции. По словам руководителя полёта российского сегмента МКС Владимира Соловьёва, на заседании президиума научно-технического совета "Роскосмоса" в конце июля заявили, что станция "дышит на ладан". В конце августа на иллюминаторах МКС обнаружили глубокие полости. Их можно было бы прикрыть герметичными крышками, однако в этом нет смысла, заметили в РКК "Энергия".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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