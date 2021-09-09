На Украине заявили, что Зеленский не переизберётся на второй срок без встречи с Путиным
Политолог Руслан Бортник считает, что для российского президента такая встреча является бессмысленной, в то время как лидеру Незалежной она "очень нужна".
Фото © ТАСС/EPA
Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет переизбраться на второй срок без встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и нормализации отношений с Россией. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.
По его словам, для Путина такая встреча является бессмысленной, в то время как Зеленскому она "очень нужна".
"Самая банальная причина — это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, "оживёт" немного для Владимира Александровича", — сказал Бортник в эфире телеканала "Наш".
Эксперт напомнил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко не смог нормализовать отношения с Россией и проиграл выборы Зеленскому. Поэтому для действующего главы Незалежной стратегически важна встреча с президентом РФ.
При этом Бортник выразил мнение, что Россия не "контролирует" Украину и не может "продвинуть" своего кандидата на президентских выборах, однако в её руках находятся "ключевые предохранители", влияющие на ситуацию в стране.
Ранее в Кремле исключили обсуждение принадлежности Крыма на встрече Путина и Зеленского. Для Москвы такой темы не существует, напомнил Дмитрий Песков. При этом он подтвердил желание РФ идти путём нормализации отношений с Незалежной, хотя в Киеве подобных заявлений пока не звучало.
Комментариев: 0