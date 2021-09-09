Европе предложили определиться: Киев намерен выйти из Минских соглашений Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о судьбе украинской рыбки и печальных итогах заседания политических советников стран — участниц "нормандского формата". 8 сентября, 21:45 Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Синдеев

После визита Ангелы Меркель в Киев, а затем и посещения Владимиром Зеленским Вашингтона Киев словно прорвало. Украинские политики стали фонтанировать различными идеями — причём перефразируя ставшие крылатыми фразы из сериала "Ликвидация" — "с понтом на мордах разорвать Минские соглашения". Так, украинские министры называют соглашения "мёртвой историей", а советник Зеленского Алексей Арестович, по совместительству являющийся представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, уверяет, что теперь-то Украина "снялась с крючка Минских соглашений". Более того, киевские солисты усиленно делали вид, что об этом они уже договорились с Европой и Соединёнными Штатами.

Кроме того, ещё в августе кабмин Украины внёс в парламент т.н. "закон о госполитике переходного периода", прямо противоречащий большинству статей Минских соглашений. Он не просто признаёт конфликт в Донбассе международным (хотя в Минских соглашениях указан его гражданский характер, но и запрещает проведение в ДНР и ЛНР местных выборов, которые должны там пройти согласно статьям "Минска", а также обязует власти провести в Донбассе зачистки и люстрацию (вместо обязательной амнистии).

Неудивительно, что российские власти хотели бы прояснить этот вопрос с западными партнёрами, и 8 сентября им представилась возможность спросить хотя бы европейцев. В этот день прошла конференция политических советников в рамках "нормандского формата", на которой Москва попросила своих партнёров из Парижа и Берлина определиться.

Так, представитель России Дмитрий Козак призвал европейцев "набраться мужества" и дать "чёткий и недвусмысленный ответ, кто по Минским соглашениям является сторонами конфликта". Вопрос на самом деле принципиальный и для переговоров вообще определяющий. Если, по мнению европейских партнёров, сторонами конфликта являются Киев и республики Донбасса (а значит, Париж и Берлин признают, что конфликт имеет гражданский характер и должен быть урегулирован соответствующими методами), то переговоры имеют смысл. Стороны должны обсуждать меры по урегулированию гражданского конфликта, обсуждать соответствующие инициативы (например, предложение Москвы о введении оружейного эмбарго в отношении сторон этого конфликта — стандартного решения во время гражданских войн). Ну и, конечно же, принуждать Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР. Если же Европа открыто поддержит украинскую мульку (что сторонами конфликта являются Украина и Россия), то тогда получится, что ЕС выбрасывает на помойку главные принципы и тезисы Минских соглашений. И коль Европа освящает таким образом желание Украины "сняться с крючка "Минска", то Москва оставляет за собой право на односторонние шаги в деле поддержки ЛНР и ДНР.

Париж с Берлином, как и ожидалось, от ответа ушли. Признать события на Украине гражданской войной они не могут, тогда встанет вопрос: а зачем вводили против России санкции? Признать их российско-украинской войной они тоже открыто не могут, поскольку развяжут России руки в Донбассе и вообще лишатся дипломатического формата для стабилизации ситуации на Украине (а Европе не нужна чёрная дыра на её восточных границах).

Вместо этого европейские стороны решили "продемонстрировать конструктив" иным способом. Берлин предложил уже в этом году провести саммит "нормандского формата", хотя непонятно, о чём там договариваться, если Зеленский системно не выполняет уже имеющиеся договорённости. А представитель Украины Андрей Ермак предложил расширить повестку нормандских переговоров за счёт "газовой тематики", хотя непонятно, каким образом исполнение Минских соглашений (о чём, собственно, и проводятся нормандские встречи) связано с российско-европейскими договорённостями по газу. Впрочем, один сценарий связи есть. "Поскольку речь идёт о выполнении Минских соглашений, вероятно, представитель Украины имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса", — потроллил позицию Киева в беседе с журналистами РИА "Новости" источник, близкий к переговорам.

В итоге получается, что вместо каких-то гарантий по выполнению Минских соглашений Москва получает саммит, у которого нет ни повестки, ни гарантий исполнения принятых решений. Более того, у него может и не быть итоговой декларации — западные партнёры хотят исключить из неё все формулировки, которые могут расстроить одну из сторон. В данном случае Киев. То есть саммит не будет даже устно принуждать стороны (опять же Киев) строго следовать выполнению Минских соглашений.

Из всего этого следует два вопроса. Во-первых: зачем России нужен такой саммит? Владимир Путин не раз и не два говорил, что видит смысл встречи с Зеленским лишь в том случае, если по итогам этой встречи будет какой-то результат. Во-вторых: если Европа ничего не делает для того, чтобы принудить Украину соблюдать Минские соглашения, то, возможно, пора активизировать усилия на параллельном Минску треке? Например, в вопросе дальнейшей интеграции ДНР и ЛНР в Российскую Федерацию, причём интеграции уже не только социально-экономической, но и политической.

Да, украинская сторона только этого и ждёт. Ждёт для того, чтобы обвинить Россию в нарушении "Минска" и тем самым легитимно снять с себя ярмо этих соглашений (которые, напомним, не только про ДНР и ЛНР, но и про переформатирование Украины из унитарной "Анти-России" в федеративное нейтральное государство). Но Киев не понимает, что этим своим шагом лишь развяжет России руки и окончательно лишится шансов на реинтеграцию ДНР и ЛНР, не говоря уже о сонме других проблем, в том числе связанным и с территориальной целостностью того, что осталось сейчас от Украины. Так что если рыбка снимется с крючка, то, выражаясь словами представителя российского МИД Марии Захаровой, аккурат на сковородку.

Авторы Геворг Мирзаян