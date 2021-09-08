Принесите кота и лампу: Как Лукашенко довёл Польшу до истерики Политолог Александр Роджерс — о том, чего на самом деле испугались власти Польши, которые ввели режим ЧП, и почему они во всём винят Лукашенко и Путина. 8 сентября, 09:38 Фото © Dominika Zarzycka / NurPhoto via Getty Images

Польский сейм ввёл чрезвычайное положение на границе с Белоруссией сроком на месяц. Режим ЧП вводится Варшавой впервые в её новейшей истории и связан с ситуацией с беженцами. По факту он уже действовал с прошлого четверга, когда соответствующий указ был подписан президентом Дудой, но согласно конституции режим ЧП должен утверждать польский парламент, что произошло лишь сегодня.

До этого режим ЧП в связи с большим количеством беженцев из Африки и стран Ближнего Востока на всей своей территории ввела Литва, а затем и Латвия, которая пока ограничилась лишь приграничной зоной (а это всего две трети её территории, шутка). Как же обосновывают польские власти введение режима чрезвычайного положения? Действительно ли всё так опасно и сложно, как это пытаются представить? Сейчас мы попробуем разобраться.

Для начала приведём слова пресс-секретаря президента Блажея Спыхальского: "Происходящее на польской границе — это трудная и опасная ситуация. Польша должна принимать такие решения, чтобы обеспечить безопасность Польши и Евросоюза". Очевидно, что слова про безопасность Евросоюза — это заведомая ложь. Потому что Евросоюз принимает у себя таких беженцев и в более значительных количествах, не объявляя при этом никаких ЧП и не считая это катастрофой (по крайней мере, на уровне официальных заявлений чиновников в Брюсселе). И в данном случае стремление не пустить к себе беженцев — это чисто польская ксенофобия, к которой власти ЕС не причастны.

При этом поляки поддерживали и принимали участие в свержении Каддафи, развязывании гражданской войны в Ливии, поддерживали антиасадовскую политику в Сирии, и их контингенты присутствовали в оккупационных войсках коалиции в Ираке и Афганистане. Так что в событиях, которые вынудили данных беженцев бросить свои дома и искать счастья на чужбине, Польша принимала прямое и непосредственное участие. Если бы Каддафи до сих пор правил в Ливии, то проблемы беженцев бы не существовало. И десятки тысяч (по некоторым сведениям, около 30 тысяч) вынужденных переселенцев, скопившихся на польской границе, вполне можно рассматривать как кармический ответ на преступления польских властей — вы эту нестабильность породили, вы и расхлёбывайте её прямые последствия.

Теперь рассмотрим те ограничения, которые вводятся властями Польши из-за режима ЧП: ограничение на проведение массовых мероприятий; обязательство каждому гражданину постоянно иметь при себе документ, подтверждающий личность; запрет пребывания и проведения фото- и видеосъёмок на определённых объектах и территориях; ограничение права на владение и ношение оружия и взрывчатых веществ; ограничение доступа к публичной информации о проводимых на приграничной территории мероприятиях.

Как видим, все эти ограничения, по сути, никак не связаны с беженцами. А запреты проведения массовых мероприятий и доступа к публичной информации прямо намекают, против чего на самом деле введены такие меры — против собственного недовольного населения, которое выходит на улицы.

В польской прессе обсуждается масса различных версий, почему вводится ЧП. Некоторые из них весьма экзотичны. Так, например, отдельные публицисты считают, что это своеобразный ответ на скорое начало масштабных российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Хотя, каким образом устанавливаемая вдоль польской границы колючая проволока сможет остановить танки и вертолёты, — непонятно.

Но и версия про беженцев также не является исчерпывающей. Если раньше Белоруссия была своеобразным буфером, не пропускавшим через себя беженцев из Ближнего Востока и Африки в Евросоюз, то теперь Лукашенко действительно беспрепятственно позволяет им пересекать территорию своей страны и направляться дальше в Европу. Но масштабы явно не тянут на "ужас-ужас".

С начала года в Литву попало порядка 150 нелегалов (может, уже немного больше, свежей статистики пока не подвезли). А крупнейшая из групп беженцев, пытающихся прорваться в Польшу возле села Уснаж-Гурны, насчитывает чуть больше тридцати человек. Согласитесь, на орды варваров, сносящие всё на своём пути, как-то не тянет.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский при этом рассказывает сказки, будто из Багдада в Минск за последний месяц прилетело 46 самолётов, которые привезли в Белоруссию свыше десяти тысяч иракцев, собирающихся, по словам Каминского, прорываться в Польшу через белорусскую границу.

Так и хочется попросить принести кота и лампу. Или скорее даже тигра и прожектор. Потому что после таких историй возникает масса вопросов. Кто может собирать в Багдаде будущих беженцев и грузить их в военно-транспортные самолёты? Путин не может, он не контролирует ситуацию в Багдаде (или я чего-то не знаю?). Получается, это делают американские военные? По приказу Байдена? Зачем это американцам?

А можно хотя бы минимальные доказательства, что все эти беженцы вообще существуют? Например, данные с "Флайтрадара" об этих рейсах. Или фотографии самих беженцев в Минске? А где они все там живут? И за чей счёт? Согласитесь, более десяти тысяч человек содержать, кормить (и даже заряжать им мобильные, как рассказывает Каминский) месяцами для маленькой и обладающей дефицитным бюджетом Белоруссии весьма накладно. Как говорят в таких случаях психиатры: "А эти десять тысяч беженцев сейчас здесь с нами, в этой комнате?"

Больше похоже, что польские власти банально врут. Я едва отошёл от новости, что Санта Клауса не существует, а тут новое потрясение — в демократических неполживых западных странах политики могут говорить неправду (и делают это с завидным постоянством). А если серьёзно, то Польша расколота. По целому ряду вопросов, начиная от легализации абортов и пропаганды ЛГБТ и заканчивая экономическим кризисом и ограничениями, накладываемыми пандемией.

И рассказы про коварного Лукашенко и ещё более коварного Путина — это попытки недееспособных польских властей отвлечь собственное население от внутренних проблем, которые Дуда и его правительство решить не в состоянии. Запрет на проведение митингов и ограничения, накладываемые на СМИ, прямо на это указывают. В этом польские власти всё больше напоминают киевский режим — не сметь возмущаться некомпетентностью и коррупцией властей, а то Путин (или в данном случае Лукашенко) нападёт.

Скучно, девочки…

Авторы Александр Роджерс