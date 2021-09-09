Врач объяснила, чем опасно бабье лето

В Центральной России наступление бабьего лета ожидается в середине сентября. Чем опасно обманчивое тепло, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву "садится" любая инфекция", – пояснила медик.

По словам Романенко, в переменчивую погоду важно правильно одеваться, чтобы не заболеть. Например, использовать в одежде принцип многослойности: выходить в куртке, а когда становится жарко, снимать верхнюю одежду. Обязательно следует уделять внимание обуви, а именно выбрать удобную и непромокаемую, так как осень — время дождей. Множество болезней приходят через замёрзшие и промокшие ноги, поэтому если они промокли, лучше сразу высушить или поменять обувь, заключила доктор.