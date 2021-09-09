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Украинского биохакера Сергея Фаге задержали с наркотиками в Домодедово

У бизнесмена нашли амфетамин и бумагу, содержащую ЛСД. Он арестован на 30 суток.

9 сентября, 03:09
<p>Сергей Фаге. Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=10103495351374623&set=a.729210124903" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergef</a></p>

Сергей Фаге. Фото © Facebook/sergef

Основателя сервиса Ostrovok.ru, украинского бизнесмена Сергея Фаге задержали при досмотре в аэропорту Домодедово, у него нашли наркотики.

"Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток", — цитирует РБК пресс-службу Домодедовской таможни.

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Уточняется, что Фаге задержали ещё 26 августа. Тогда таможня сообщала о задержании некоего гражданина Украины, прибывшего из Швейцарии. Теперь стало ясно, что речь идёт о Фаге.

"В ходе таможенного досмотра ручной клади сотрудники Домодедовской таможни обнаружили капсулу оранжевого цвета и разлинованный фрагмент цветной бумаги. По результатам исследования было установлено, что фрагмент бумаги содержит наркотическое вещество ЛСД. В капсуле обнаружено психотропное вещество амфетамин", — говорится в сообщении таможни от 26 августа.

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Сергей Фаге является основателем сервиса поиска отелей "Островок", приложения по созданию эмодзи Mirror Emoji Keyboard и видеосервиса Tokbox. Также он увлекается биохакингом "тела и разума с помощью логики и научного подхода".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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