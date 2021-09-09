Украинского биохакера Сергея Фаге задержали с наркотиками в Домодедово
У бизнесмена нашли амфетамин и бумагу, содержащую ЛСД. Он арестован на 30 суток.
Сергей Фаге. Фото © Facebook/sergef
Основателя сервиса Ostrovok.ru, украинского бизнесмена Сергея Фаге задержали при досмотре в аэропорту Домодедово, у него нашли наркотики.
"Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток", — цитирует РБК пресс-службу Домодедовской таможни.
Уточняется, что Фаге задержали ещё 26 августа. Тогда таможня сообщала о задержании некоего гражданина Украины, прибывшего из Швейцарии. Теперь стало ясно, что речь идёт о Фаге.
"В ходе таможенного досмотра ручной клади сотрудники Домодедовской таможни обнаружили капсулу оранжевого цвета и разлинованный фрагмент цветной бумаги. По результатам исследования было установлено, что фрагмент бумаги содержит наркотическое вещество ЛСД. В капсуле обнаружено психотропное вещество амфетамин", — говорится в сообщении таможни от 26 августа.
Сергей Фаге является основателем сервиса поиска отелей "Островок", приложения по созданию эмодзи Mirror Emoji Keyboard и видеосервиса Tokbox. Также он увлекается биохакингом "тела и разума с помощью логики и научного подхода".
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