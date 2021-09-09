Талибы пообещали предоставить женщинам должности в правительстве

В афганском правительстве "Талибана"* появятся должности для женщин. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид в беседе с французским телеканалом BFMTV.

"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдём место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", — заявил Муджахид.