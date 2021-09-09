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Талибы пообещали предоставить женщинам должности в правительстве

Но с соблюдением законов шариата, уточнил представитель движения Забиулла Муджахид.

9 сентября, 02:31
<p>Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Фото © ТАСС/ЕРА

В афганском правительстве "Талибана"* появятся должности для женщин. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид в беседе с французским телеканалом BFMTV.

"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдём место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", заявил Муджахид.

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Напомним, ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.

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Уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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