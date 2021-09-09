Талибы пообещали предоставить женщинам должности в правительстве
Но с соблюдением законов шариата, уточнил представитель движения Забиулла Муджахид.
Фото © ТАСС/ЕРА
В афганском правительстве "Талибана"* появятся должности для женщин. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид в беседе с французским телеканалом BFMTV.
"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдём место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", — заявил Муджахид.
Напомним, ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. Инаугурация кабмина назначена на 11 сентября. Россия на ней будет представлена на посольском уровне. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов.
Уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лента новостей
"Приходим, а тут нас такой ждёт сюрприз": На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса
сегодня в 02:20
"Бледная спирохета вместо мозгов": В офисе Зеленского оскорбили критиков идеи о переименовании Украины в Русь-Украину
сегодня в 01:52
На форуме "Россия — страна возможностей" высадили аллею в память о жертвах блокады Ленинграда
сегодня в 01:37
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0