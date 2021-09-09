На форуме "Россия — страна возможностей" высадили аллею в память о жертвах блокады Ленинграда

С 8 по 12 сентября в Крыму в рамках фестиваля "Таврида.АРТ" проходит всероссийский форум "Россия — страна возможностей". Первый день мероприятия, в котором принимает участие около 1000 человек, совпал с трагичной датой — 80-летием со дня начала блокады Ленинграда. В честь этого события участники форума высадили Аллею жизни из 80 туй, сообщается на сайте организации.

"Для нас невероятно важно, чтобы участники форума не просто здесь отдохнули, зарядились новыми эмоциями, получили новые знания, но и оставили какой-то полезный след. Поскольку сегодня исполняется ровно 80 лет со дня начала блокады Ленинграда, мы предложили нашим участникам в память об этой трагической странице истории высадить 80 деревьев, которые, мы надеемся, будут жить здесь долго", — отметил 8 сентября генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Комиссаров отметил, что все участники проекта хорошо знают и помнят историю.

Напомним, платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для самореализации граждан и продвижения общественных инициатив. В мае 2018 года для развития этой идеи была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.

Форум "Таврида" впервые прошёл в Крыму в 2015 году и к сегодняшнему дню стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодёжи страны. Сейчас он проводится недалеко от Судака, а в бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида".