В Центробанке предложили изменить подход к вступлению в силу новых законов

Банк России предложил предусмотреть обязательный временной период между подписанием закона и вступлением его в силу, в случае если он требует принятия подзаконных актов. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

"У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона", — отметил Швецов.