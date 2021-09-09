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В Центробанке предложили изменить подход к вступлению в силу новых законов

В регуляторе отметили, что порой возникает ситуация, когда невозможно выполнить требования, так как отсутствует нормативная база.

9 сентября, 01:19

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Банк России предложил предусмотреть обязательный временной период между подписанием закона и вступлением его в силу, в случае если он требует принятия подзаконных актов. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

"У нас есть глубокое желание распространить релизный подход на законодательную деятельность, которая предполагала бы некие лаги между подписанием закона президентом и вступлением в силу нормативных актов в развитие этого закона", — отметил Швецов.

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Как пояснил первый зампред ЦБ, Центробанк предлагает применить релизный подход для всех вступающих в силу законов. Такой подход предполагает, чтобы основной закон и нормативные акты к нему начинали действовать одновременно. Иначе возникает ситуация, когда невозможно выполнить требования закона, так как отсутствует нормативная база.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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