Мошенники изобрели новую схему обмана россиян через фейковый сайт "Госуслуг"

Мошенники придумали очередную схему обмана россиян: якобы от имени "Госуслуг" они сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, а затем предлагают повторно зарегистрироваться на поддельном сайте. Таким образом злоумышленники получают данные для входа в личный кабинет пользователя на сайте "Госуслуг", рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени "Госуслуг", что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчёркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново", — цитирует Кузнецова РИА "Новости".

Банкир добавил, что затем мошенники предлагают жертве пройти по ссылке на сайт-двойник "Госуслуг", где необходимо заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику и оплатить пошлину в размере пары тысяч рублей. В итоге злоумышленники получают и деньги, и персональные данные пользователя, с помощью которых могут оформить кредит или микрозаём.