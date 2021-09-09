Мошенники изобрели новую схему обмана россиян через фейковый сайт "Госуслуг"
Есть риск не только лишиться денег, но и передать злоумышленникам свои личные данные, что может привести к другим неприятным последствиям.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Мошенники придумали очередную схему обмана россиян: якобы от имени "Госуслуг" они сообщают об откреплении от поликлиники из-за технической ошибки, а затем предлагают повторно зарегистрироваться на поддельном сайте. Таким образом злоумышленники получают данные для входа в личный кабинет пользователя на сайте "Госуслуг", рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мошенники пишут потенциальным жертвам от имени "Госуслуг", что они были откреплены от поликлиники из-за технической ошибки. Злоумышленники подчёркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново", — цитирует Кузнецова РИА "Новости".
Банкир добавил, что затем мошенники предлагают жертве пройти по ссылке на сайт-двойник "Госуслуг", где необходимо заполнить анкету, выбрать нужную поликлинику и оплатить пошлину в размере пары тысяч рублей. В итоге злоумышленники получают и деньги, и персональные данные пользователя, с помощью которых могут оформить кредит или микрозаём.
Кузнецов советует всегда перепроверять адрес сайта "Госуслуг" в браузере, а если пришло письмо об откреплении — сразу позвонить в свою поликлинику. Нужно помнить, что плата за прикрепление к государственной поликлинике никогда не взимается. Если же утечка данных произошла, то нужно срочно изменить пароль от личного кабинета "Госуслуг" и сообщить техподдержке портала о мошенниках. Также можно настроить вход с подтверждением по SMS: не только по паролю, но и по одноразовому SMS-коду.
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