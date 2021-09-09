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"Бледная спирохета вместо мозгов": В офисе Зеленского оскорбили критиков идеи о переименовании Украины в Русь-Украину

Алексей Арестович заявил, что устал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью.

9 сентября, 01:52

Фото © ТАСС/Zuma

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, которые раскритиковали его идею переименовать страну в Русь-Украину. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Украина за последнее столетие пережила множество переименований — Украинская Народная Республика (УНР), УССР, "независимая Украина".

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"То есть <…> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих "историков" нормально, а объяснить разницу между "Русь" и "Россия", между "руськими" и "россиянами" "сложно", "…мы не сможем", — отметил Арестович.

Он добавил, что устал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Кроме того, советник главы офиса украинского президента подчеркнул, что у недовольных его идеей "бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней" и нет ни понимания, ни размаха.

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"И эти люди ещё обижаются на сравнение с афганскими беженцами... Долбаные селюки", — заключил он.

Напомним, ранее Алексей Арестович предложил переименовать Незалежную в Русь-Украину. Он также заявил о желании отобрать бренд "русский". В свою очередь, известный журналист Дмитрий Гордон предложил назвать Украину Россией-1, а саму Россию — Россией-2". По его словам, это был бы "троллинг высшего порядка".

"Иногда лучше жевать, чем говорить": Спикер Верховной рады раскритиковал идею переименования страны в Русь-Украину

"Иногда лучше жевать, чем говорить": Спикер Верховной рады раскритиковал идею переименования страны в Русь-Украину

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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