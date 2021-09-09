Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оскорбил соотечественников, которые раскритиковали его идею переименовать страну в Русь-Украину. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Украина за последнее столетие пережила множество переименований — Украинская Народная Республика (УНР), УССР, "независимая Украина".

"То есть <…> объяснить всему миру и собственным гражданам эту разницу и необходимость переименования в глазах наших великих "историков" нормально, а объяснить разницу между "Русь" и "Россия", между "руськими" и "россиянами" "сложно", "…мы не сможем", — отметил Арестович.

Он добавил, что устал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Кроме того, советник главы офиса украинского президента подчеркнул, что у недовольных его идеей "бледная спирохета вместо мозгов, заросшая вишней" и нет ни понимания, ни размаха.

"И эти люди ещё обижаются на сравнение с афганскими беженцами... Долбаные селюки", — заключил он.