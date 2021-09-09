В Львовской области Украины умерших от коронавируса начали хоронить на огородах, сообщает телеканал "Украина 24".

Жительница одного из сёл региона Ирина Ривак рассказала, что недавно обнаружила на своём участке захоронения, хотя ещё прошлым летом успешно собирала урожай.

"Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждёт сюрприз", — поделилась женщина.

Отмечается, что участки, на которых появились могилы, в 1990-х были отданы незрячим. Однако в 2008 году владельцы огородов создали кооператив, чтобы начать приватизацию.

"Получили право собственности только летом, когда на участках уже покоились мертвецы. Это наша площадь, выделенная земля в 92-м году сельским советом", — заявила председатель кооператива Наталья Ониськив.

В свою очередь директор кладбища Ярослав Мартынов подчеркнул, что из-за коронавируса находится в безвыходном положении: хоронить умерших буквально негде. При этом он отрицает, что захватил землю.

"Есть решение Рясное-Русского сельского совета — расширить кладбище действующее, четыре гектара, и всё. Я уже похоронил 400 усопших. Они после того приватизировали вместе с гробами в собственность — такого не бывает нигде", — подчеркнул Мартынов.