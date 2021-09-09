Украинский журналист Дмитрий Гордон, который известен как герой многих мемов, заявил, что текст гимна Незалежной следует переписать и сделать его "возвышенным" и "величественным".

"Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся", — подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

Как утверждает Гордон, в тексте гимна Украины слишком много таких фраз, как "ещё не умерла", "сгинут наши вороженьки".

"Меньше смертей — больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", — добавил журналист.