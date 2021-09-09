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"Слова никуда не годятся": Мемный журналист Гордон предложил переписать текст гимна Украины

По его словам, в тексте слишком много таких фраз, как "ещё не умерла", "сгинут наши вороженьки".

9 сентября, 02:41
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CTjw9S8NQ6w/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gordondmytro</a></p>

Фото © Instagram/gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который известен как герой многих мемов, заявил, что текст гимна Незалежной следует переписать и сделать его "возвышенным" и "величественным".

"Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся", — подчеркнул он в эфире телеканала "Украина 24".

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Как утверждает Гордон, в тексте гимна Украины слишком много таких фраз, как "ещё не умерла", "сгинут наши вороженьки".

"Меньше смертей — больше надежды на будущее. Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой", — добавил журналист.

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Ранее советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович предложил переименовать Незалежную в Русь-Украину. Позже он заявил, что это была шутка. В свою очередь Гордон предложил назвать Украину Россией-1, а саму Россию — "Россией-2". По его словам, это был бы "троллинг высшего порядка".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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