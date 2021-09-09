Силы сопротивления заявили о контроле 65 процентов территории Панджшера
Повстанцы заверили, что в ближайшее время регион "полностью очистят" от талибов.
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Силы сопротивления в афганском Панджшере контролируют около 60–65 процентов территории провинции. Об этом заявил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.
"Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги", — сказал он в эфире телеканала CNN.
Как утверждает Назари, радикальное движение "Талибан"* понесло тяжёлые потери в ходе боёв с силами сопротивления. Представитель фронта также заверил, что в ближайшее время Панджшер "полностью очистят" от талибов.
Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергли. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы разрушили могилу Панджшерского Льва.
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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