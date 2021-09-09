Силы сопротивления заявили о контроле 65 процентов территории Панджшера

Силы сопротивления в афганском Панджшере контролируют около 60–65 процентов территории провинции. Об этом заявил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

"Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги", — сказал он в эфире телеканала CNN.

Как утверждает Назари, радикальное движение "Талибан"* понесло тяжёлые потери в ходе боёв с силами сопротивления. Представитель фронта также заверил, что в ближайшее время Панджшер "полностью очистят" от талибов.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.