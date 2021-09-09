Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания Евросоюзом сил быстрого реагирования. По мнению российского политика, Североатлантический альянс находится "в тревоге".

"Афганский синдром" распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооружённых сил", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков добавил, что само наличие подобной идеи об "автономии" от Вашингтона в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, — беспрецедентной.

"Афганистан ещё долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие", — подчеркнул член Совфеда.