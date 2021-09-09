"НАТО в тревоге": Пушков оценил идею Евросоюза создать собственную армию
Афганистан ещё долго будет "аукаться" США, отметил сенатор.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об опасности идеи создания Евросоюзом сил быстрого реагирования. По мнению российского политика, Североатлантический альянс находится "в тревоге".
"Афганский синдром" распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооружённых сил", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
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Пушков добавил, что само наличие подобной идеи об "автономии" от Вашингтона в военной сфере является показательным, а настойчивость, с которой об этом говорят европейские лидеры, — беспрецедентной.
"Афганистан ещё долго будет аукаться США. И это — не единственное последствие", — подчеркнул член Совфеда.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС на неформальной встрече 2 сентября в Любляне обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования. Первые практические решения, по словам дипломата, будут приняты в октябре-ноябре в рамках новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС". Её утверждение, как ожидается, произойдёт в марте 2022 года. Численность должна составить примерно пять тысяч человек. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Евросоюз захочет создать собственные вооружённые силы, это может ослабить альянс и привести к расколу Европы.
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