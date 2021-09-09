Трёх россиян задержали в Таиланде по подозрению в незаконной торговле картинами

В Таиланде трёх граждан России задержали по подозрению в незаконной торговле картинами известных художников. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"Правоохранительными органами Таиланда в среду на Пхукете были задержаны российские граждане Олег Тарахнов, Максим Сухарев и Алёна Захарова. По словам полицейских, они подозреваются в противоправных действиях на территории Таиланда, связанных с торговлей картинами известных художников", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

В свою очередь глава следственно-разыскного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пхантхана Нучанат заявил, что россиян подозревают в ограблении швейцарского туриста в Паттайе. По версии обвинения, они отобрали у него картину стоимостью полтора миллиона долларов. Инцидент произошёл в ноябре 2020 года, после чего Тарахнов, Сухарев и Захарова переехали на Пхукет и открыли там картинную галерею.

У подозреваемых другая версия событий. По словам Тарахнова, картина на самом деле принадлежит ему, а не швейцарцу. Тот взял её на атрибуцию и отказался возвращать, утверждает россиянин.