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Трёх россиян задержали в Таиланде по подозрению в незаконной торговле картинами

Также власти страны считают, что они ограбили швейцарского туриста. Но у самих граждан РФ совершенно другая версия.

9 сентября, 04:49

Фото © ТАСС/ЕРА

В Таиланде трёх граждан России задержали по подозрению в незаконной торговле картинами известных художников. Об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

"Правоохранительными органами Таиланда в среду на Пхукете были задержаны российские граждане Олег Тарахнов, Максим Сухарев и Алёна Захарова. По словам полицейских, они подозреваются в противоправных действиях на территории Таиланда, связанных с торговлей картинами известных художников", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

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В свою очередь глава следственно-разыскного управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пхантхана Нучанат заявил, что россиян подозревают в ограблении швейцарского туриста в Паттайе. По версии обвинения, они отобрали у него картину стоимостью полтора миллиона долларов. Инцидент произошёл в ноябре 2020 года, после чего Тарахнов, Сухарев и Захарова переехали на Пхукет и открыли там картинную галерею.

У подозреваемых другая версия событий. По словам Тарахнова, картина на самом деле принадлежит ему, а не швейцарцу. Тот взял её на атрибуцию и отказался возвращать, утверждает россиянин.

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"Мы просто пришли к нему домой и забрали картину, которая мне принадлежит. Мы его и пальцем не тронули, а он подал на нас заявление в полицию о том, что мы якобы напали на него у него дома и отняли картину", — сказал мужчина.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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