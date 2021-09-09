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Visa повысит комиссии за оплату картами в супермаркетах в 2022 году

Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями, объяснили в компании.

9 сентября, 05:05
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

С 1 февраля 2022 года межбанковские комиссии (интерчейндж) платёжной системы Visa вырастут с 1 до 1,3% от стоимости товара. Об этом пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень платёжной системы.

Помимо повышения межбанковских комиссий компания планирует целый ряд изменений:

  • С 1 сентября 2021 года из премиального тарифа для крупных супермаркетов исключат почти все премиальные карты в линейке платёжной системы, кроме Visa Platinum Business.
  • В три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объёмами продаж.
  • С 1 февраля 2022 года некоторые премиальные карты будут исключены из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других.
  • Также с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic, то есть они поднимутся с 0,8–0,95% до 1,5–1,65%.
  • С апреля 2022 года повысится сервисный сбор в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам.
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"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приёма. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", — объяснил причину изменений представитель Visa.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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