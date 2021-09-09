Росавиация призвала авиакомпании предусмотреть регистрацию самолётов в России
В ведомстве отметили, что это позволит создать благоприятные условия для регистрации воздушных судов, приобретаемых отечественными авиакомпаниями.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Росавиация направила авиакомпаниям письмо о включении в договоры лизинга положений, предусматривающих регистрацию иностранных самолётов в России c 1 января 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо.
Как уточняется, это позволит создать благоприятные условия для регистрации воздушных судов, приобретаемых российскими авиакомпаниями, в российском реестре. До сих пор 725 самолётов, на которых выполняют полёты российские авиакомпании, из всего парка в 997 воздушных судов зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии.
Отмечается, что главными причинами необходимости таких изменений стали: 1) снижение возможных рисков негативных последствий санкционного давления; 2) гармонизация российской системы поддержания лётной годности воздушных судов с общемировой; 3) повышение экономической эффективности при эксплуатации воздушных судов и снижение себестоимости лётного часа; 4) рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
По словам советника руководителя Росавиации Елены Михеевой, ежегодное продление сертификата лётной годности Boeing 737 или Airbus A320 за рубежом обходится его эксплуатанту в $40 тысяч. В России за аналогичное продление, проводимое раз в два года, авиакомпании придётся заплатить госпошлину 650 рублей и около 100 тысяч рублей ($1,4 тысячи) сертификационному центру за оценку состояния воздушного судна.
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