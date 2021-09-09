Росавиация призвала авиакомпании предусмотреть регистрацию самолётов в России

Росавиация направила авиакомпаниям письмо о включении в договоры лизинга положений, предусматривающих регистрацию иностранных самолётов в России c 1 января 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо.

Как уточняется, это позволит создать благоприятные условия для регистрации воздушных судов, приобретаемых российскими авиакомпаниями, в российском реестре. До сих пор 725 самолётов, на которых выполняют полёты российские авиакомпании, из всего парка в 997 воздушных судов зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии.

Отмечается, что главными причинами необходимости таких изменений стали: 1) снижение возможных рисков негативных последствий санкционного давления; 2) гармонизация российской системы поддержания лётной годности воздушных судов с общемировой; 3) повышение экономической эффективности при эксплуатации воздушных судов и снижение себестоимости лётного часа; 4) рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.