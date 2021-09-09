НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Росавиация призвала авиакомпании предусмотреть регистрацию самолётов в России

В ведомстве отметили, что это позволит создать благоприятные условия для регистрации воздушных судов, приобретаемых отечественными авиакомпаниями.

9 сентября, 05:18

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Росавиация направила авиакомпаниям письмо о включении в договоры лизинга положений, предусматривающих регистрацию иностранных самолётов в России c 1 января 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо.

Как уточняется, это позволит создать благоприятные условия для регистрации воздушных судов, приобретаемых российскими авиакомпаниями, в российском реестре. До сих пор 725 самолётов, на которых выполняют полёты российские авиакомпании, из всего парка в 997 воздушных судов зарегистрированы на Бермудах и в Ирландии.

Вакцина от полётов: Почему пилоты "Аэрофлота" опасаются прививаться от CoViD

Вакцина от полётов: Почему пилоты "Аэрофлота" опасаются прививаться от CoViD

Отмечается, что главными причинами необходимости таких изменений стали: 1) снижение возможных рисков негативных последствий санкционного давления; 2) гармонизация российской системы поддержания лётной годности воздушных судов с общемировой; 3) повышение экономической эффективности при эксплуатации воздушных судов и снижение себестоимости лётного часа; 4) рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.

По словам советника руководителя Росавиации Елены Михеевой, ежегодное продление сертификата лётной годности Boeing 737 или Airbus A320 за рубежом обходится его эксплуатанту в $40 тысяч. В России за аналогичное продление, проводимое раз в два года, авиакомпании придётся заплатить госпошлину 650 рублей и около 100 тысяч рублей ($1,4 тысячи) сертификационному центру за оценку состояния воздушного судна.

"Победа" отказалась от контрактов на поставку 20 самолётов Boeing 737 MAX

"Победа" отказалась от контрактов на поставку 20 самолётов Boeing 737 MAX

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Аэрофлот" пообещал поднять зарплату бортпроводникам и пилотам после материала Лайфа

31 августа, 10:30

Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа рейсов в Египет

27 августа, 09:15

В Сибири два дня ищут школьниц, которые ушли из дома и не вернулись

сегодня в 05:42

"Будь или не будь 20 лет спустя": Галкин показал новое видео с Аллой Пугачёвой и восхитил фанатов

сегодня в 05:45

Дым и запах сгоревшего пластика: Пожарная сигнализация сработала в модуле "Звезда" на МКС

сегодня в 05:24

Новости партнеров

Layer 1