Вакцина от полётов: Почему пилоты "Аэрофлота" опасаются прививаться от CoViD С 16 августа авиакомпания отстранила от работы шестерых своих пилотов из-за отсутствия у них прививки. Сами сотрудники не против вакцины, но хотят гарантий, что они не останутся без работы и страховки 8 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Nicolas Economou / SOPA Images / LightRocket, © Shutterstock

"Аэрофлот" продолжают сотрясать скандалы. На фоне вызванного снижением зарплат оттока квалифицированных лётчиков перевозчик начал отстранять от полётов не привившихся от коронавируса. Оставшиеся без рейсов пилоты оказались в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Сейчас они через Шереметьевский профсоюз лётного состава намерены добиться компенсации за свой простой и возвращения к работе.

В профсоюзе уверены, что речь может идти о дискриминации некоторых категорий сотрудников. Уже подготовлены материалы для обращения в инспекцию по труду и прокуратуру, но они пока не поданы — профсоюз надеется на то, что "Аэрофлот" сможет решить дело в рабочем порядке.

Ситуация с добровольной вакцинацией в российском авиагиганте действительно выглядит необычно: пилотов, которые, по идее, меньше остальных взаимодействуют с пассажирами, отстраняют от полётов, в то время как, например, бортпроводники под санкции компании не попадают. Лайф направил запрос в пресс-службу "Аэрофлота", однако на момент выхода статьи ответ в редакцию не поступил.

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В июне 2021 года главный санитарный врач России выпустил постановление по проведению прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям, согласно которому компании ряда отраслей должны были вакцинировать 60% своего персонала. Эта мера позволит продолжить работу в штатном режиме и не допустить очередного локдауна.

"Аэрофлот" сумел значительно перевыполнить этот показатель.

— Полный курс вакцинации на сегодняшний день прошло 75% сотрудников "Аэрофлота", это более 13 000 человек. Каждому работнику, который прошёл полную вакцинацию от коронавируса, компания предоставляет дополнительный оплачиваемый день отпуска, — говорится в пресс-релизе авиакомпании.

До сих пор, кроме пилотов, никто из оставшихся 25% сотрудников других департаментов санкциям не подвергался. В профсоюзе утверждают, что помимо "Аэрофлота" подобные меры воздействия не применялись ни одной авиакомпанией. Не исключено, что таким образом менеджмент собирается расправляться с неугодными сотрудниками. По словам президента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, подобного рода практика перевозчиком уже применялась.

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У пилотов "Аэрофлота" есть более весомые опасения, связанные с вакцинацией. Дело в том, что, согласно ежегодному договору коллективного страхования, работодатель страхует лётчиков от списания/потери лётной лицензии. А это их хлеб. В договоре есть оговорка: страховка не распространяется на тех пилотов, которые без направления врачей употребляли какие-либо лекарственные препараты или проходили медицинские процедуры. Таким образом, в случае списания пилота по состоянию здоровья, например при осложнениях после вакцинации, никакого возмещения он не получит.

— Мы не против, дайте нам направление, чтобы проводилось штатное обследование и была гарантия врача, — рассказал в беседе с Лайфом Игорь Дельдюжов. — Такого направления никто не даёт. Вот подписывай сам согласие, бери всю ответственность на себя и делай эту прививку.

По словам адвоката Андрея Алёшкина, в статье 76 Трудового кодекса, на которую ссылается менеджмент "Аэрофлота", нет такого основания для отстранения от полётов, как прививка. Поэтому оставшиеся без рейсов лётчики могут оказаться перед угрозой увольнения, если всё время после отстранения не ходили на работу.

— В случае, если такой приказ был (об отстранении. — Прим. Лайфа), он должен был быть на руках у сотрудников. Он подлежит судебной отмене, его нужно обжаловать, — говорит Алёшкин. — В случае, если документа не было, значит, люди должны были ходить на работу. Поэтому если они находились дома и у них на руках не оказалось этого документа, есть риск, что их могут уволить за прогулы.

Разлетаются кто куда

В августе этого года "Аэрофлот" столкнулся с возможным дефицитом пилотов. Многие сотрудники собрались уходить из авиакомпании из-за снижения их зарплат. Как рассказали Лайфу сами пилоты, в январе нынешнего года их под угрозой увольнения заставили подписать новые трудовые договоры. Они фактически аннулировали премии, а оплата за налёт теперь начисляется не с 33-го часа, а с первого, но сократилась в два раза — с четырёх до двух тысяч рублей.

По словам сотрудников компании, их вынуждают продлевать рабочее время на 20 часов в месяц сверх разрешённой нормы (санитарная норма — 80 часов в месяц). В итоге зарплата сократилась в два раза, а нагрузка значительно выросла.

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В поисках дополнительного заработка хранящие верность "Аэрофлоту" лётчики между рейсами всё чаще ищут подработку в такси и службах доставки.

При этом в компании не хватает не только их, но и техников, бортпроводников и прочих работников. В создавшейся ситуации авиакомпания вынуждена искать сотрудников даже в "Фейсбуке".

Интересно, что в то же самое время в кулуарах Восточного экономического форума глава авиакомпании Михаил Полубояринов признал проблему снижения зарплат сотрудников и потерю квалифицированных кадров и пообещал коллективу рост доходов.

Михаил Полубояринов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

— Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это будет честная и весомая цифра. Условно говоря, если рынок российский следующим летом будет так же себя вести, как в этом, а международный восстановится хотя бы на 70%, то, наверное, можно будет говорить о восстановлении "доковидного" объёма зарплат лётчиков, — сказал Полубояринов.