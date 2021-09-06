Из пилотов в таксисты: Как "Аэрофлот" манипулирует выплатами сотрудникам После расследования Лайфа о зарплатах пилотов "Аэрофлота" гендиректор Михаил Полубояринов решил пересмотреть оплату труда. Как выяснилось, проблемы с деньгами есть не только у тех, кто летает. 5 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Бортпроводники и пилоты "Аэрофлота" пожаловались на недостойную оплату труда. После этого за них вступился профсоюз. В январе этого года, как там заявили, под угрозой увольнения пилотов заставили подписать новые трудовые договоры. По этим документам были фактически аннулированы премии, а оплата за налёт теперь начисляется не с 33-го часа, а с первого, но сократилась в два раза — с четырёх до двух тысяч рублей. Кроме того, пилотов, по их словам, вынуждают продлевать рабочее время на 20 часов в месяц сверх разрешённой нормы (санитарная норма — 80 часов в месяц). В итоге зарплата сократилась в два раза, а нагрузка значительно выросла. Как только информация дошла до СМИ, глава компании спешно решил реабилитироваться и "открутить" систему назад.

Мы сейчас рассчитываем наши финансовые возможности, утверждаем новое расписание на зиму и планируем примерное расписание на лето 2022 года, мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты. В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый Михаил Полубояринов Председатель совета директоров ПАО "Аэрофлот"

После заявления Михаила Полубояринова Лайф связался как с действующими сотрудниками, так и с теми, кто совсем недавно работал в "Аэрофлоте". На условиях анонимности они рассказали, что после смены руководства становилось только "хуже и хуже". Предыдущий глава компании Виталий Савельев в ноябре 2020-го стал министром транспорта российского правительства, а пост главы "Аэрофлота" занял его ставленник.

Видео © LIFE

Жизнь после пандемии

Руководство компании кивает на пандемию коронавируса. Мол, в прошлом году выручка "Аэрофлота" снизилась в два раза — с 551,8 до 229,8 миллиарда рублей, а по итогам года получен убыток почти в 100 миллиардов рублей. И это при государственных субсидиях в несколько миллиардов. Но даже в такой ситуации компания находит деньги на рекламу и пиар. Только в этом году "Аэрофлот" закупил рекламы на всех площадках почти на миллиард — 730 миллионов рублей.

Текучка кадров

По заявлениям сотрудников "Аэрофлота", с которыми удалось пообщаться Лайфу, суть проблемы может заключаться в ориентации на международные перевозки. При управлении компанией Виталием Савельевым упор делался не только на государственные субсидии, но и на продажи билетов. Как итог — снижение доходов и экономия на зарплатах сотрудников, причём как пилотов, так и сотрудников департаментов, следящих за техническим состоянием самолётов.

© vk.com

Люди стали искать параллельную работу или вообще уходить. По информации Лайфа, в корпоративных чатах сотрудники "Аэрофлота" обсуждали, каким образом можно устроиться курьерами в службу доставки или таксистами. Молодые люди с профильным образованием предпочитали "Аэрофлоту" другие компании.

Видео © LIFE

Что дальше?

По сведениям сотрудников главного российского авиаперевозчика, людей стали наказывать рублём. Система оплаты труда выстроена таким образом, что оклад работник получает фиксированный, который оговаривается в документах и не превышает уровня МРОТ. Остальное — премии и своебразные надбавки за длительность перелётов, их количество и переработку. Таким образом, юридически лишить сотрудника его заработка и прикрыть убытки всей компании — ничего не стоит.

Неудивительно, что когда работники начали отстаивать свои права, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов решил сделать заявление о повышении зарплат и изменении системы оплаты труда. Главное, чтобы дальнейшая экономия в других сферах не сказалась теперь на безопасности самих полётов и пассажиров.

Авторы Алексей Соков