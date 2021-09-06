Из пилотов в таксисты: Как "Аэрофлот" манипулирует выплатами сотрудникам
После расследования Лайфа о зарплатах пилотов "Аэрофлота" гендиректор Михаил Полубояринов решил пересмотреть оплату труда. Как выяснилось, проблемы с деньгами есть не только у тех, кто летает.
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Бортпроводники и пилоты "Аэрофлота" пожаловались на недостойную оплату труда. После этого за них вступился профсоюз. В январе этого года, как там заявили, под угрозой увольнения пилотов заставили подписать новые трудовые договоры. По этим документам были фактически аннулированы премии, а оплата за налёт теперь начисляется не с 33-го часа, а с первого, но сократилась в два раза — с четырёх до двух тысяч рублей. Кроме того, пилотов, по их словам, вынуждают продлевать рабочее время на 20 часов в месяц сверх разрешённой нормы (санитарная норма — 80 часов в месяц). В итоге зарплата сократилась в два раза, а нагрузка значительно выросла. Как только информация дошла до СМИ, глава компании спешно решил реабилитироваться и "открутить" систему назад.
Мы сейчас рассчитываем наши финансовые возможности, утверждаем новое расписание на зиму и планируем примерное расписание на лето 2022 года, мы понимаем, какими финансовыми средствами будем обладать и в зависимости от этого готовим программу постепенного возврата к докризисному уровню оплаты. В середине сентября я планирую провести очную встречу с нашим первичным профсоюзом и на ней обсудить поэтапное повышение зарплаты пилотов. Но уже сейчас можно сказать, что первый этап будет достаточно весомый
После заявления Михаила Полубояринова Лайф связался как с действующими сотрудниками, так и с теми, кто совсем недавно работал в "Аэрофлоте". На условиях анонимности они рассказали, что после смены руководства становилось только "хуже и хуже". Предыдущий глава компании Виталий Савельев в ноябре 2020-го стал министром транспорта российского правительства, а пост главы "Аэрофлота" занял его ставленник.
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Жизнь после пандемии
Руководство компании кивает на пандемию коронавируса. Мол, в прошлом году выручка "Аэрофлота" снизилась в два раза — с 551,8 до 229,8 миллиарда рублей, а по итогам года получен убыток почти в 100 миллиардов рублей. И это при государственных субсидиях в несколько миллиардов. Но даже в такой ситуации компания находит деньги на рекламу и пиар. Только в этом году "Аэрофлот" закупил рекламы на всех площадках почти на миллиард — 730 миллионов рублей.
Текучка кадров
По заявлениям сотрудников "Аэрофлота", с которыми удалось пообщаться Лайфу, суть проблемы может заключаться в ориентации на международные перевозки. При управлении компанией Виталием Савельевым упор делался не только на государственные субсидии, но и на продажи билетов. Как итог — снижение доходов и экономия на зарплатах сотрудников, причём как пилотов, так и сотрудников департаментов, следящих за техническим состоянием самолётов.
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Люди стали искать параллельную работу или вообще уходить. По информации Лайфа, в корпоративных чатах сотрудники "Аэрофлота" обсуждали, каким образом можно устроиться курьерами в службу доставки или таксистами. Молодые люди с профильным образованием предпочитали "Аэрофлоту" другие компании.
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Что дальше?
По сведениям сотрудников главного российского авиаперевозчика, людей стали наказывать рублём. Система оплаты труда выстроена таким образом, что оклад работник получает фиксированный, который оговаривается в документах и не превышает уровня МРОТ. Остальное — премии и своебразные надбавки за длительность перелётов, их количество и переработку. Таким образом, юридически лишить сотрудника его заработка и прикрыть убытки всей компании — ничего не стоит.
Неудивительно, что когда работники начали отстаивать свои права, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов решил сделать заявление о повышении зарплат и изменении системы оплаты труда. Главное, чтобы дальнейшая экономия в других сферах не сказалась теперь на безопасности самих полётов и пассажиров.