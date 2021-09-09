Лайф публикует список погибших при взрыве газа в Ногинске
В результате ЧП повреждено или полностью разрушено свыше 20 квартир, пострадало более 15 человек.
Фото © МЧС РФ
Лайф узнал личности погибших при взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске. На данный момент из-под завалов спасатели извлекли тела пяти человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
- Соловьёв А.С., 58 лет.
- Павлова С.Ю., 41 год.
- Полина Б., 16 лет.
- Андрей П., 10 лет.
- Симонова Т.В.
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Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября, в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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