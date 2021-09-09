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Лайф публикует список погибших при взрыве газа в Ногинске

В результате ЧП повреждено или полностью разрушено свыше 20 квартир, пострадало более 15 человек.

9 сентября, 06:04
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

Лайф узнал личности погибших при взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске. На данный момент из-под завалов спасатели извлекли тела пяти человек, в том числе двоих несовершеннолетних.

  1. Соловьёв А.С., 58 лет.
  2. Павлова С.Ю., 41 год.
  3. Полина Б., 16 лет.
  4. Андрей П., 10 лет.
  5. Симонова Т.В.
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Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября, в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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