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В Сибири два дня ищут школьниц, которые ушли из дома и не вернулись

В последний раз девочек заметили в компании подростков в деревне за городом.

9 сентября, 05:42
<p>Пропавшие Диана и Лена. Фото © Mash</p>

Пропавшие Диана и Лена. Фото © Mash

В Красноярском крае ищут двух 13-летних школьниц. Девочки ушли из дома 7 сентября, после чего их видели с двумя парнями за городом.

Как сообщает Mash, Диана и Лена учатся в школе № 9 города Лесосибирска. Два дня назад подростки перестали отвечать на звонки, а также не явились на уроки. В последний раз их видели в компании молодых парней на автобусной остановке, а также, по словам очевидцев, девочки были замечены в соседней деревне недалеко от города.

Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой

Отмечается, что раньше Диана и Лена никогда не уходили из дома, хотя у второй были проблемы в школе. Из-за её неуспеваемости администрация учебного заведения хотела пожаловаться на маму в органы ПДН. К поискам детей подключили полицию.

Ранее Лайф рассказывал о шокирующем случае, который произошёл в Кемеровской области. 7 сентября в городе Киселёвске были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице, который позже признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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