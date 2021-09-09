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В Москве около мусоропровода нашли новорождённую девочку

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность родителей малышки.

9 сентября, 06:58
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © t.me / Прокуратура Москвы

В Москве на Литовском бульваре в помещении мусоропровода жилого дома найдена девочка, которая родилась около суток назад. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

В данный момент новорождённую доставили в больницу. Прокуроры города поставили на контроль вопрос её жизнеустройства. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность родителей малышки.

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Ранее ужасный случай произошёл в Стерлитамаке. 29-летняя женщина выбросила из окна родильного отделения чужого ребёнка. Выяснилось, что во время беременности женщина наблюдалась в психдиспансере с диагнозом "депрессия". Позже мать погибшего малыша рассказала о своей трагедии. Она заявила, что всё равно считает себя мамой троих детей: "Просто один мой ребёнок живёт у меня в сердце".

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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