В Москве около мусоропровода нашли новорождённую девочку

В Москве на Литовском бульваре в помещении мусоропровода жилого дома найдена девочка, которая родилась около суток назад. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Ранее ужасный случай произошёл в Стерлитамаке. 29-летняя женщина выбросила из окна родильного отделения чужого ребёнка. Выяснилось, что во время беременности женщина наблюдалась в психдиспансере с диагнозом "депрессия". Позже мать погибшего малыша рассказала о своей трагедии. Она заявила, что всё равно считает себя мамой троих детей: "Просто один мой ребёнок живёт у меня в сердце".