Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших при взрыве в Ногинске
Речь идёт о девушках в возрасте 20 и 21 года, которые не выходили на связь больше суток.
Фото © МЧС России
Тела двух человек, судьба которых до настоящего момента была неизвестна, нашли под завалами на месте взрыва газа в Ногинске. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до семи.
По его данным, речь идёт о двух девушках в возрасте 20 и 21 года. Их обнаружили под плитами в районе подвала, однако пока извлечь тела на поверхность невозможно — существует угроза обрушения части дома.
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября, в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже, в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал списки пострадавших и погибших.
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