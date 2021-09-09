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Суд арестовал на два месяца педофила, убившего двух школьниц в Кузбассе

Следователи предъявили мужчине обвинения сразу по трём тяжёлым статьям.

9 сентября, 06:42

Скриншот видео © YouTube / МВД Медиа

В Кемеровской области суд арестовал предполагаемого убийцу двух десятилетних школьниц. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 41-летнему Виктору Пестерникову из города Мыски предъявлены обвинения по трём статьям — "Убийство двух малолетних лиц", "Изнасилование несовершеннолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль

Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. В течение суток подозреваемого задержали. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.

Названа дата похорон убитых в Кузбассе десятилетних девочек

Названа дата похорон убитых в Кузбассе десятилетних девочек

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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