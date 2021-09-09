Суд арестовал на два месяца педофила, убившего двух школьниц в Кузбассе
Следователи предъявили мужчине обвинения сразу по трём тяжёлым статьям.
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В Кемеровской области суд арестовал предполагаемого убийцу двух десятилетних школьниц. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 41-летнему Виктору Пестерникову из города Мыски предъявлены обвинения по трём статьям — "Убийство двух малолетних лиц", "Изнасилование несовершеннолетнего" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. В течение суток подозреваемого задержали. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
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