В "Роскосмосе" рассказали о ситуации на МКС после срабатывания датчика задымления

После внезапного включения пожарной сигнализации в 4:55 утра в служебном модуле "Звезда" на МКС члены экипажа приняли решение использовать агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) для предотвращения задымления. Об этом Лайфу сообщили в "Роскосмосе".

Датчик задымления сработал во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Никаких серьёзных нарушений в работе Международной космической станции обнаружено не было. После очистки атмосферы члены экспедиции МКС-65 продолжили режим ночного отдыха.

"По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям. Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос", — говорится в сообщении.