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В "Роскосмосе" рассказали о ситуации на МКС после срабатывания датчика задымления

По данным госкорпорации, сейчас экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос.

9 сентября, 07:06
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/roscosmos?z=photo-30315369_457355376/album-30315369_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фото © VK / Роскосмос

После внезапного включения пожарной сигнализации в 4:55 утра в служебном модуле "Звезда" на МКС члены экипажа приняли решение использовать агрегатный фильтр очистки атмосферы (АФОТ) для предотвращения задымления. Об этом Лайфу сообщили в "Роскосмосе".

Датчик задымления сработал во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Никаких серьёзных нарушений в работе Международной космической станции обнаружено не было. После очистки атмосферы члены экспедиции МКС-65 продолжили режим ночного отдыха.

"По данным Главной оперативной группы управления российским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям. Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос", — говорится в сообщении.

Дым и запах сгоревшего пластика: Пожарная сигнализация сработала в модуле "Звезда" на МКС

Дым и запах сгоревшего пластика: Пожарная сигнализация сработала в модуле "Звезда" на МКС

Ранее Рогозин назвал год, до которого МКС не создаст больших проблем. КПД новой российской орбитальной станции, по словам главы "Роскосмоса", будет на несколько порядков выше.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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