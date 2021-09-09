Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи глав двух государств будет обсуждаться ситуация в Афганистане . И, конечно, главным образом речь всё-таки пойдёт о двусторонних российско-белорусских отношениях.

Напомним, ранее Владимир Путин договорился о встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 9 сентября. Как сообщил Дмитрий Песков, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией. Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.