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Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Путиным

Лидеры обсудят ситуацию в Афганистане и двусторонние отношения России и Белоруссии.

9 сентября, 07:09
<p>Фото © Telegram / "<a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пул Первого</a>"</p>

Фото © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встречи глав двух государств будет обсуждаться ситуация в Афганистане. И, конечно, главным образом речь всё-таки пойдёт о двусторонних российско-белорусских отношениях.

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Напомним, ранее Владимир Путин договорился о встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 9 сентября. Как сообщил Дмитрий Песков, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией. Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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