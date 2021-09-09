На Сахалине парень похитил три миллиона рублей из плюшевого медведя подруги

На Сахалине полицейские задержали 21-летнего парня за похищение крупной суммы денег у его подруги, большая часть украденного находилась в плюшевом медведе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

С заявлением в полицию обратилась 37-летняя женщина, дочь которой пригласила своего приятеля в гости. Он украл деньги и различные ценности из квартиры, пока подруга была занята.

"Молодой человек, находясь в квартире, обнаружил внутри плюшевого медведя 3 миллиона рублей, которые решил похитить. Также злоумышленник забрал с собой найденные в комоде 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей, после чего незамедлительно покинул квартиру", — рассказали в полиции.

Убежав из квартиры, молодой человек пытался скрыться от полицейских в одном из подвалов на севере Сахалина. Однако избежать задержания ему не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". По предварительным данным, задержанный потратил все деньги на личные нужды, а "ювелирку" сдал в ломбард через своего товарища.