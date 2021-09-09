В Петербурге пройдёт лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского

В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября пройдёт лазерное шоу, посвящённое подвигам князя Александра Невского. Его покажут на пролёте Дворцового моста, шоу будет сопровождать трек-лист, составленный в рамках проекта "Поющие мосты" из кантаты "Александр Невский" композитора Сергея Прокофьева, сообщает газета "Петербургский дневник".

А 13 сентября горожане смогут прокатиться на брендированном трамвае с изображением князя и прочитать специальный номер "Петербургского дневника", посвящённый празднованию 800-летия Александра Невского. Трамвай будет ходить до декабря по маршруту номер три.

"В честь 800-летия со дня рождения князя "Петербургский дневник" подготовил несколько специальных проектов, которые должны понравиться горожанам. Ими мы хотим привлечь внимание наших читателей, в том числе и молодёжи, к этой исторической фигуре", — отметил генеральный директор "Петроцентра" и главный редактор газеты Кирилл Смирнов.