В Петербурге пройдёт лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского
Также до декабря в городе будет курсировать специальный трамвай с изображением князя.
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В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября пройдёт лазерное шоу, посвящённое подвигам князя Александра Невского. Его покажут на пролёте Дворцового моста, шоу будет сопровождать трек-лист, составленный в рамках проекта "Поющие мосты" из кантаты "Александр Невский" композитора Сергея Прокофьева, сообщает газета "Петербургский дневник".
А 13 сентября горожане смогут прокатиться на брендированном трамвае с изображением князя и прочитать специальный номер "Петербургского дневника", посвящённый празднованию 800-летия Александра Невского. Трамвай будет ходить до декабря по маршруту номер три.
"В честь 800-летия со дня рождения князя "Петербургский дневник" подготовил несколько специальных проектов, которые должны понравиться горожанам. Ими мы хотим привлечь внимание наших читателей, в том числе и молодёжи, к этой исторической фигуре", — отметил генеральный директор "Петроцентра" и главный редактор газеты Кирилл Смирнов.
Ранее на Марсовом поле прошёл концерт в память о погибших в блокадном Ленинграде. 8 сентября 2021 года исполнилось ровно 80 лет со дня начала трагических событий.
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