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В Петербурге пройдёт лазерное шоу в честь 800-летия Александра Невского

Также до декабря в городе будет курсировать специальный трамвай с изображением князя.

9 сентября, 08:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 сентября пройдёт лазерное шоу, посвящённое подвигам князя Александра Невского. Его покажут на пролёте Дворцового моста, шоу будет сопровождать трек-лист, составленный в рамках проекта "Поющие мосты" из кантаты "Александр Невский" композитора Сергея Прокофьева, сообщает газета "Петербургский дневник".

А 13 сентября горожане смогут прокатиться на брендированном трамвае с изображением князя и прочитать специальный номер "Петербургского дневника", посвящённый празднованию 800-летия Александра Невского. Трамвай будет ходить до декабря по маршруту номер три.

"В честь 800-летия со дня рождения князя "Петербургский дневник" подготовил несколько специальных проектов, которые должны понравиться горожанам. Ими мы хотим привлечь внимание наших читателей, в том числе и молодёжи, к этой исторической фигуре", — отметил генеральный директор "Петроцентра" и главный редактор газеты Кирилл Смирнов.

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Ранее на Марсовом поле прошёл концерт в память о погибших в блокадном Ленинграде. 8 сентября 2021 года исполнилось ровно 80 лет со дня начала трагических событий.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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