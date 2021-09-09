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Guardian: Жертвами атак США в рамках "войны с террором" стали 22 тысячи мирных жителей

Как утверждают аналитики, наиболее смертоносными стали 2003 и 2017 годы, когда были убиты от пяти до 5,5 тысячи человек.

9 сентября, 08:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В ходе 20-летней "войны с террором" военные США посредством авиаударов убили не менее 22 тысяч гражданских. Такие данные приводит The Guardian и отмечает, что число жертв может быть в два раза больше. Материал приурочен к годовщине жутких терактов в 2001 году.

В публикации отмечается, что, по данным группы мониторинга Airwars, всего с 2001 года Соединённые Штаты нанесли почти 100 тысяч авиаударов по территориям Афганистана, Ирака, Йемена, Ливии, Пакистана, Сирии и Сомали. Самым смертоносным в этом плане был, вероятно, 2003 год. По версии аналитиков, тогда авиаударами были убиты как минимум свыше 5529 мирных жителей.

Издание уточняет, что вторым по смертности годом может считаться 2017-й, когда американцы наносили удары по террористам ИГИЛ*, тогда мог погибнуть 4931 гражданский.

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

В Сирии сообщили о гибели мирных жителей в результате авиаударов США

Напомним, сегодня, 28 августа, Пентагон заявил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане. В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара никто из гражданского населения не пострадал.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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