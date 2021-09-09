Венгрия израсходовала все запасы вакцины "Спутник V"

Венгрия израсходовала все запасы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привив этим препаратом почти миллион своих жителей. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины "Спутник V". Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти один миллион человек в Венгрии этой вакциной", — сказал Сийярто в беседе с РБК.

По словам главы внешнеполитического ведомства, "Спутник V" показал очень хорошие результаты в Венгрии, а качество российского препарата "было безупречным". Министр добавил, что все два миллиона доз вакцины были доставлены точно в срок.