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Венгрия израсходовала все запасы вакцины "Спутник V"

Там подчеркнули, что препарат показал очень хорошие результаты.

9 сентября, 08:17
<p>Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Венгрия израсходовала все запасы российской вакцины от коронавируса "Спутник V", привив этим препаратом почти миллион своих жителей. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

"Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины "Спутник V". Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти один миллион человек в Венгрии этой вакциной", — сказал Сийярто в беседе с РБК.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, "Спутник V" показал очень хорошие результаты в Венгрии, а качество российского препарата "было безупречным". Министр добавил, что все два миллиона доз вакцины были доставлены точно в срок.

Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая лицензировала на своей территории российскую вакцину. Как сообщал Лайф, в 2022 году страна планирует заняться производством "Спутника V".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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