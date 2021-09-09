"Не ждали": Глава Приморья приехал с внезапной проверкой на стройку, но его встретил только вусмерть пьяный сторож

По словам губернатора, в 18:30 на площадке не было ни души. Власти уже направили документы на расторжение контракта с подрядной организацией.