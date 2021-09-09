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"Не ждали": Глава Приморья приехал с внезапной проверкой на стройку, но его встретил только вусмерть пьяный сторож

По словам губернатора, в 18:30 на площадке не было ни души. Власти уже направили документы на расторжение контракта с подрядной организацией.

9 сентября, 08:19

Видео © Instagram / kozhemiako.oleg

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко приехал с внезапной проверкой на строительство школы в посёлке Волчанец, однако он не нашёл там рабочих — его встретил только пьяный сторож, нетвёрдо стоящий на ногах. Глава региона заявил, что с подрядчиком строительства будут расторгать договор.

Видео внезапной инспекции Олег Кожемяко показал в своих соцсетях. На кадрах местный сторож, падая, открывает ворота и запускает губернатора на территорию стройки, однако больше никого там не видно. Работник объясняет своё состояние тем, что у него выходной.

"Не ждали. Такую картину застал накануне, на строящейся в Волчанце школе. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа", — написал глава региона в "Инстаграме".

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Кожемяко подчеркнул, что строительную компанию неоднократно предупреждали и требовали увеличить темпы работ, но результата, по словам губернатора, так и нет. Глава Приморья добавил, что власти будут расставаться с такими подрядчиками. По данным издания "Подъём", документы на расторжение контракта с этой организацией уже направлены.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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