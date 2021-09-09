Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на зимнюю одежду и обувь

Согласно данным онлайн-ретейлера Wildberries, в среднем на покупку верхней одежды у россиян уходит до 4000 рублей, а на обувь — до 5000 рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Наиболее популярные среди пользователей онлайн-магазина модели верхней одежды из осенне-зимней коллекции стоят примерно 2000–4000 рублей, а на тёплую обувь пользователи Wildberries готовы потратить от 2500 до 5000 рублей.

"Средняя цена на осеннюю и зимнюю обувь на Wildberries за год выросла всего на 5% к прошлому году", — сообщает интернет-магазин, также отметив, что ценник на одежду из осенне-зимней коллекции снизился на 2% и сейчас уже можно найти тёплую одежду и обувь со скидками.