Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на зимнюю одежду и обувь
По мнению специалистов, даже если снижения розничных цен на товары не будет, то вполне можно ожидать увеличения скидок.
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Согласно данным онлайн-ретейлера Wildberries, в среднем на покупку верхней одежды у россиян уходит до 4000 рублей, а на обувь — до 5000 рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Наиболее популярные среди пользователей онлайн-магазина модели верхней одежды из осенне-зимней коллекции стоят примерно 2000–4000 рублей, а на тёплую обувь пользователи Wildberries готовы потратить от 2500 до 5000 рублей.
"Средняя цена на осеннюю и зимнюю обувь на Wildberries за год выросла всего на 5% к прошлому году", — сообщает интернет-магазин, также отметив, что ценник на одежду из осенне-зимней коллекции снизился на 2% и сейчас уже можно найти тёплую одежду и обувь со скидками.
Также гендиректор информационно-аналитического агентства INFO Line Иван Федяков отметил, что рост цен на одежду наблюдался до конца первого полугодия, а сегодня цены в целом стабилизировались. Он напомнил, что даже если не будет снижения розничных цен, то, по крайней мере, увеличится глубина скидок.
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