СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена, но в Москве это опровергли

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может пройти в октябре, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его данным, Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. При этом российская сторона эту информацию не подтверждает, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.