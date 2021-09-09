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СМИ сообщили о подготовке нового саммита Путина и Байдена, но в Москве это опровергли

Журналисты утверждают, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

9 сентября, 08:33
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может пройти в октябре, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его данным, Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена. При этом российская сторона эту информацию не подтверждает, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Байдена по Афганистану пока не планируется. Кроме того, не ожидается и контактов президентов по случаю предстоящей годовщины терактов 11 сентября.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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